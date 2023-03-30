Драма «Тень Караваджо» и другие премьеры недели

«Тень Караваджо» (оригинальное название - L'ombra di Caravaggio), 2022, Италия, драма.

Режиссер: Микеле Плачидо, в ролях - Риккардо Скамарчо, Луи Гаррель и др.

В российском прокате с 30 марта.

В величии Микеланджело Меризи де Караваджо давно уже нет никаких сомнений - итальянский живописец по праву считается гением (а также вдохновителем, реформатором, основоположником - далее по списку). Впрочем, как это часто бывает с гениями, при жизни мастером восторгались далеко не все.

Разумеется, наличие у Караваджо таланта признавали даже его недоброжелатели, но они же отмечали его нежелание жить и работать по правилам, а они на Апеннинах на стыке XVI - XVII веков были весьма строгими. И когда Караваджо, собираясь писать апостола, звал в качестве модели уличного попрошайку, а для изображения мадонны просил попозировать проститутку, реакция всесильного духовенства была, мягко говоря, неодобрительной.

Да и вел себя маэстро отнюдь не по-монашески, черпая вдохновения в чревоугодии и прелюбодеянии. Однажды он и вовсе укокошил человека - да, в рамках самообороны, но кого из сильных мира сего, давно точивших на Караваджо зуб, волновали такие мелочи?

Биографическую ленту о великом художнике и не менее великом грешнике решил сделать любимец публики Микеле Плачидо, план которого был крайне амбициозен - снять свой фильм так, чтобы визуально он стал своеобразным наследником работ Караваджо.

Отчасти затея удалась, однако, как и затяжная борьба с мафией, которой посвятил себя герой Плачидо в «Спруте», не привела к большой победе. 76-летнего режиссера швыряет из крайности в крайность - то он выдает высокую драму о творческих терзаниях опального живописца, то вдруг скатывается в разухабистую похабщину в духе Тинто Брасса.

Как мы прекрасно помним, комиссара Каттани в четвертом сезоне «Спрута» буквально изрешетили из мафиозных автоматов - конечно, Микеле Плачидо его судьбу вряд ли повторит и под массированный обстрел критиков за свой фильм точно не попадет. Но и на право именоваться гением, вдохновителем и реформатором вряд ли сможет претендовать.

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