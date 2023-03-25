Роберт Паттинсон сыграет маньяка в новом фильме

Защитника справедливости в маске Роберт Паттинсон уже сыграл – пора попробовать себя в роли по ту сторону добра и зла. 36-летний актер как раз ведет переговоры об участии в фильме про серийного убийцу.

Картина будет называться Average Height, Average Build («Средний рост, среднее телосложение»). Ее снимет режиссер комедии «Не смотрите наверх» Адам Маккей. Фильм расскажет о маньяке, который хочет изменить закон, чтобы избежать наказания за свои злодеяния, и нанимает для этого женщину-юриста. На главную женскую роль претендует актриса Эми Адамс.

В проекте заявлены еще два известных актера - Форест Уитакер и Роберт Дауни – младший. Последний должен сыграть отставного полицейского, который все еще пытается вычислить убийцу.