Гоша Куценко рассказал, как снимались постельные сцены в 4-й части «Любовь-морковь»

30 марта ожидается премьера четвертой части франшизы «Любовь-морковь. Восстание машин». На этот раз главные герои — супруги Андрей и Марина Голубевы — меняются телами с роботами-андроидами. Эта идея принадлежит Гоше Куценко — исполнителю роли Андрея.

«Ренат Девлетьяров мне как-то сказал: подумай, может, в голову тебе придет какая-то идея для продолжения нашей триады «Морковки»? Я как-то я ехал ночью на машине и задумался о роботах, и в итоге у меня родилась эта идея», — рассказал актер.

Продюсер и соавтор сценария сериала Ренат Давлетьяров решил создать для этого проекта высокотехнологичный реквизит:

«Нам казалось, что эти роботы должны быть изящные. Нельзя Гошу одеть в костюм робота. Это будет сразу робот-убийца. Поэтому нужны были такие изящные маленькие роботы. И я подумал, хорошо бы изготовить лица Гоши и Кристины».

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам Гоши Куценко, среди самых приятных моментов работы над сериалом — постельные сцены с Кристиной Орбакайте.