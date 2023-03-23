Студия имени Горького выпустила триллер

23 марта состоялась премьера фильма «Кукольник» — впервые за долгое время новую картину сняли на киностудии имени Максима Горького. Фильм рассказывает о семье, переехавшей из города в деревню, — маме и ее двух дочках. Но это не семейная драма, а триллер.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Дело в том, что заброшенный дом, в котором поселились героини картины, овеян множеством странных мистических легенд. Вскоре девочек начинает пугать жуткий монстр-кукольник… В фильме снялись Мария Миронова, Полина Ряшко, Виталия Корниенко, Александр Новиков, а роль кукольника исполнил артист балета из труппы Большого театра Никита Еликаров, сообщает издание «РИА ФАН».