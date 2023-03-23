В следующих фильмах о Джеймсе Бонде М снова хотят сделать женщиной

Новый кинослух, касающийся фильмов о Джеймсе Бонде. Кто сыграет агента 007 после Дэниела Крейга, пока неизвестно, а вот на роль М — начальника секретной разведывательной службы МИ-6 — уже есть кандидатура.
Ранее эту роль исполняли Джуди Денч и Рэйф Файнс. И вот, по неподтвержденным слухам, создатели франшизы ведут переговоры с 36-летней актрисой Королевской академии драматического искусства Дэйзи Мэй Купер. То есть М снова будет женщиной.
«Дэйзи — настоящая актриса, с которой все хотят работать, — говорит источник британского издания The Times. — Она забавная, у нее много индивидуальности, и она очень горячая в данный момент».
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Названная артистка снялась в фильме «История Дэвида Копперфилда», а также в сериалах «Охотник за ведьмами», «Авеню 5» и «Я в своем уме?». Сейчас она находится на подъеме своей карьеры в кино и действительно имеет все шансы заполучить знаковую роль в бондиане.