Китайцы сняли ремейк фильма «А зори здесь тихие…»

В Китае очень любят российский кинематограф, а один из самых любимых фильмов в этой стране — легендарный «А зори здесь тихие…». Сюжет военной драмы настолько полюбился китайцам, что они решили снять сериал по ее мотивам.

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Разрешение снимать собственную версию китайским кинематографистам дал писатель Борис Васильев, по повести которого был создан фильм. Для воссоздания атмосферы в Китае построили настоящую русскую деревню. Исполнять главные роли в сериале будут российские актеры. Сюжет повести Васильева оказался очень близок китайцам, так что «А зори здесь тихие…» даже включили в школьную программу этой страны, сообщает издание «РИА ФАН».