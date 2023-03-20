Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» бьет рекорды проката

За минувшие выходные фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» стал лидером проката не только в России, но и в странах СНГ. Премьера фильма, основанного на реальных событиях, состоялась 16 марта и всего за два дня заработала 129 миллионов рублей.

Картина Андреасяна рассказывает о драматическом случае летом 2019 года, когда в самолете, столкнувшемся на взлете с птицами, отказали двигатели. Благодаря отваге, мастерству и выдержке пилота Дамира Юсупова все закончилось благополучно: самолет смогли посадить на кукурузном поле, при этом все — и пассажиры, и экипаж — остались живы.

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В главных ролях снялись Егор Бероев, Полина Максимова, Марк Богатырев и другие известные актеры, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Вечернюю Москву».