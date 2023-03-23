Мультфильм «Коты Эрмитажа» и другие премьеры недели

Режиссер: Чэд Стахелски. В ролях: Киану Ривз, Лоуренс Фишбёрн и др.

В российском прокате с 23 марта.

Эпопея о непотопляемом киллере Джоне Уике давно уже потеряла связь с реальностью и вообще с какими-либо традиционными формами киноповествования. Лишь первый фильм серии был построен по классической схеме: отошедший от дел наемный убийца вынужден вновь взяться за оружие, после того как негодяи лишают жизни дорогое его сердцу существо.

Тот факт, что существом этим была собака, в отместку за гибель которой Уик укокошил кучу народу, уже тогда сигнализировал о том, что в этой истории с логикой не все гладко. Однако в тот момент вряд ли кто-то предполагал, до абсурда каких масштабов разрастется сюжет о сентиментальном душегубе. После второй и третьей части франшизы оставалось лишь тосковать по временам, когда действия персонажей были просты и понятны: вот водевильная русская мафия, на которую когда-то работал Уик (и даже носил трогательное прозвище Баба-яга), вот сам Джон, обидевшийся на бывших работодателей и мстящий за убиенную псину.

Нынче картины об Уике - это бесконечный набор экшен-сцен, связанных между собой весьма условными, как в компьютерной игре или порнофильме, сюжетными линиями (героя вечно кто-то хочет убить, он постоянно продирается сквозь толпу врагов, буквально пробивая себе дорогу холодным и огнестрельным оружием).

От четвертой части нет смысла ждать чего-то нового: опять все те же стрелялки и резня, разве что пуль и крови больше, ведь это самая длинная лента во франшизе (2 часа 49 минут). В конце концов режиссер Чэд Стахелски - бывший каскадер, и размазыванию философских соплей по экрану он всегда предпочитал хорошую драку. Утешает одно: здесь по-прежнему солирует Киану Ривз, на чьей уникальной харизме вся эта история, собственно, и держится.

В свои 58 лет Киану все так же бодр и обаятелен, хотя, судя по выражению лица, далеко не всегда понимает, что именно он тут делает и кого конкретно в данный момент убивает. Впрочем, фанатам Киану все это и не особо интересно. Главное - иметь возможность любоваться своим кумиром, независимо от того, кого он сегодня изображает - Бабу-ягу, Змея Горыныча или Кощея Бессмертного.

«Три мушкетера» (оригинальное название - The Three Musketeers), 2023, Великобритания, приключения.