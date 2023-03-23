Мультфильм «Коты Эрмитажа» и другие премьеры недели

- «Коты Эрмитажа», 2022, Россия, анимационный.
- Режиссер: Василий Ровенский.
- В российском прокате с 23 марта.
Ценители искусства, убежденные в том, что шедевры Эрмитажа находятся под надежной охраной, абсолютно правы, вот только, если верить авторам нового мультика, за безопасность отвечают не высокие технологии, а пушистые секьюрити, то есть живущие в Зимнем дворце кошки. Ну а угрожают содержимому музея, естественно, мыши, предпочитающие старинные полотна любым другим деликатесам.
«Джон Уик 4» (оригинальное название - John Wick: Chapter 4), 2023, США, боевик.
Киану Ривз (слева) опять всех победит. Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Чэд Стахелски. В ролях: Киану Ривз, Лоуренс Фишбёрн и др.
- В российском прокате с 23 марта.
Эпопея о непотопляемом киллере Джоне Уике давно уже потеряла связь с реальностью и вообще с какими-либо традиционными формами киноповествования. Лишь первый фильм серии был построен по классической схеме: отошедший от дел наемный убийца вынужден вновь взяться за оружие, после того как негодяи лишают жизни дорогое его сердцу существо.
Тот факт, что существом этим была собака, в отместку за гибель которой Уик укокошил кучу народу, уже тогда сигнализировал о том, что в этой истории с логикой не все гладко. Однако в тот момент вряд ли кто-то предполагал, до абсурда каких масштабов разрастется сюжет о сентиментальном душегубе. После второй и третьей части франшизы оставалось лишь тосковать по временам, когда действия персонажей были просты и понятны: вот водевильная русская мафия, на которую когда-то работал Уик (и даже носил трогательное прозвище Баба-яга), вот сам Джон, обидевшийся на бывших работодателей и мстящий за убиенную псину.
Нынче картины об Уике - это бесконечный набор экшен-сцен, связанных между собой весьма условными, как в компьютерной игре или порнофильме, сюжетными линиями (героя вечно кто-то хочет убить, он постоянно продирается сквозь толпу врагов, буквально пробивая себе дорогу холодным и огнестрельным оружием).
От четвертой части нет смысла ждать чего-то нового: опять все те же стрелялки и резня, разве что пуль и крови больше, ведь это самая длинная лента во франшизе (2 часа 49 минут). В конце концов режиссер Чэд Стахелски - бывший каскадер, и размазыванию философских соплей по экрану он всегда предпочитал хорошую драку. Утешает одно: здесь по-прежнему солирует Киану Ривз, на чьей уникальной харизме вся эта история, собственно, и держится.
В свои 58 лет Киану все так же бодр и обаятелен, хотя, судя по выражению лица, далеко не всегда понимает, что именно он тут делает и кого конкретно в данный момент убивает. Впрочем, фанатам Киану все это и не особо интересно. Главное - иметь возможность любоваться своим кумиром, независимо от того, кого он сегодня изображает - Бабу-ягу, Змея Горыныча или Кощея Бессмертного.
«Три мушкетера» (оригинальное название - The Three Musketeers), 2023, Великобритания, приключения.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Билл Томас. В ролях: Малачи Пуллар-Латчмен, Бен Фримен и др.
Очередная экранизация романа Дюма не блещет ни мощным бюджетом, ни звездными актерами и все же привлекает внимание публики выбором исполнителя главной роли. Д’Артаньяна здесь играет юноша, цвет кожи которого явно намекает на то, что в Гаскони солнце жарит не слабее, чем в Африке.