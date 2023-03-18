«Немного страшного, немного трогательного»: Лунтик отправится на Луну, чтобы встретиться с мамой

Полнометражный анимационный фильм про Лунтика будет нарисован до конца 2023 года. Работа над проектом уже идет. Об этом журналистам рассказал режиссер проекта Константин Бронзит.
«Мы написали сценарий уже довольно давно с Димой Высоцким и Дариной Шмидт. Это честная, детская, трогательная история про то, как Лунтик хочет попасть обратно на Луну и увидеть свою маму, - цитирует аниматора ТАСС. - Фильм будет готов до конца года, как будет с релизом - покажет время».
«Будет немного страшного, немного трогательного, конечно, он увидит свою маму. Все по-настоящему».
По словам Бронзита, мультфильм создается в жанре «роуд-муви», так что путь от Земли до Луны, вероятно, будет показан.
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В то же время режиссер работает над еще одним мультфильмом – про мусор. Это будет история о путешествии выброшенных вещей. По сюжету, они ищут свое место в мире, а заодно пытаются осознать – являются ли они мусором или все-таки чего-то стоят. Этот проект тоже планируется завершить до конца текущего года.