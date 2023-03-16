Стало известно, кто сыграет Франкенштейна в новом фильме

Книгу Мэри Шелли «Франкенштейн» снова собираются экранизировать. Режиссером и автором сценария станет Гильермо дель Торо. Уже завершен актерский кастинг, главные роли в картине исполнят голливудские звезды Оскар Айзек, Эндрю Гарфилд и Мия Гот.

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Гильермо дель Торо уже давно хотел создать свой вариант «Франкенштейна», однако всерьез приступил к работе только недавно. Мексиканский режиссер стал обладателем «Оскара»: награду за анимационный фильм «Пиноккио» ему вручили на 95-й церемонии. По материалам издания «РИА ФАН» со ссылкой на газету «Культура».