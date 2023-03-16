Она такая милая! Netflix снял фильм про чупакабру

Как выглядит чупакабра? Netflix знает как. 15 марта потоковый сервис выпустил трейлер фильма про это мифическое создание. И оно в ролике такое милое! Что-то среднее между котенком и птичкой. 9 из 10 по шкале милоты Чебурашки.
Сюжет довольно избитый. Юный паренек возвращается в Мексику, чтобы познакомиться со своей большой семьей. И под сараем деда находит детеныша древнего существа, истреблявшего фермерский скот. Мальчик называет своего нового друга просто Чупа и берется защищать его от настойчивого американского ученого, который жаждет разгадать загадку монстра. Это будет очередная трогательная история о дружбе ребенка и зверенка.
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Фильм выйдет на Netflix 9 апреля. Но уже вызвал споры в Сети. Испаноязычные зрители обратили внимание, что название картины «Чупа» само по себе переводится как «сосать» (чупакабра — «сосущий коз, козий вампир»). Многие родители обеспокоены тем, что найдут их дети в Интернете, когда вобьют в поисковик это слово, желая посмотреть новый фильм. Лента ведь имеет детский возрастной рейтинг.