«Чебурашка» задал тренд: для всех культовых персонажей «Союзмультфильма» напишут киносценарии

Слащева добавила, что в настоящее время «Союзмультфильм» получил заявки на написание сценариев для возможных будущих кинопроектов на всех своих известных персонажей. Ждем кино про домовенка Кузю, Зайца и Волка, Винни-Пуха, попугая Кешу и Ежика в тумане. И про «Жил-был пес» забывать не стоит — это вообще тяжелая социальная драма.

По материалам ТАСС.