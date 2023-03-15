«Чебурашка» задал тренд: для всех культовых персонажей «Союзмультфильма» напишут киносценарии

Коммерческий успех полнометражного фильма «Чебурашка» переполошил российские киностудии. Практически все самые крупные игроки на отечественном кинорынке уже обратились в «Союзмультфильм» со своими предложениями снять игровой фильм про того или иного персонажа советской мультипликации.
Об этом 15 марта сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
«Live-action будет развиваться как направление, и «Чебурашка» показал очень хорошо, что он имеет право на существование», — сказала она.
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Слащева добавила, что в настоящее время «Союзмультфильм» получил заявки на написание сценариев для возможных будущих кинопроектов на всех своих известных персонажей. Ждем кино про домовенка Кузю, Зайца и Волка, Винни-Пуха, попугая Кешу и Ежика в тумане. И про «Жил-был пес» забывать не стоит — это вообще тяжелая социальная драма.
По материалам ТАСС.