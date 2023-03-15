Из космонавта в императрицы: Юлия Пересильд сыграет Елизавету I на престоле

В рамках цикла исторических проектов «Русь» начались съемки масштабного документально-художественного фильма «Императрицы». Это будет прямое продолжение картины «Петр I. Последний царь и первый император» от кинокомпании 1–2–3 Production.
Лента рассказывает о первых императрицах Российской империи: Екатерине I, Анне Иоанновне и главной героине фильма — Елизавете I, роль которой исполнит Юлия Пересильд.
По сюжету после смерти Петра Великого начинается эпоха дворцовых переворотов — время интриг и борьбы за власть. Маленькая Елизавета уже знает, что мир — не фабрика по исполнению желаний. Ей не суждено стать королевой Франции, ведь после смерти Петра I Людовик XV разрывает все былые договоренности. А за престол Российской империи идет самая настоящая борьба, и никто даже в шутку не рассматривает кандидатуру юной царевны.
Кадр со съемок фильма «Императрицы». Фото: PR 1–2–3 Production
Картина покажет, как менялась империя вместе со сменой глав государства. Почему продолжить дело Петра I для многих оказалось непосильной задачей? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? И что может дать России женщина на престоле?
«Мы хотим рассказать о том удивительном времени, когда молодая империя, построенная Петром I, на 70 лет перешла в руки женщинам–императрицам. Как им удалось сохранить, обустроить, предать стране красоту и блеск, укрепить международные позиции. У нас очень интересные артисты. Мы планируем снимать шикарные балы, сложные человеческие отношения. После съемок «Петра» у нас больше опыта, больше умения, и я надеюсь, что фильм будет следующим шагом в развитии и точно также найдет свою аудиторию», — говорит режиссер картины Андрей Кравчук.
«Недавно я услышала любопытное сравнение: «Если рассматривать государство как поезд, а каждого правителя — как вагон, то Елизавета была бы вагоном-рестораном». По-моему, замечательный образ. Очень здорово, что с нами работают историки: мнения у всех разные, и это позволяет глубже передать характер моей героини. Сам ты столько информации никогда не найдешь», — отмечает актриса Юлия Пересильд.
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Добавим, что в новом фильме к своим ролям вернутся актеры проекта «Петр I» Иван Колесников, Ксения Утехина и Игорь Гордин.