Из космонавта в императрицы: Юлия Пересильд сыграет Елизавету I на престоле

В рамках цикла исторических проектов «Русь» начались съемки масштабного документально-художественного фильма «Императрицы». Это будет прямое продолжение картины «Петр I. Последний царь и первый император» от кинокомпании 1–2–3 Production.

Лента рассказывает о первых императрицах Российской империи: Екатерине I, Анне Иоанновне и главной героине фильма — Елизавете I, роль которой исполнит Юлия Пересильд.

По сюжету после смерти Петра Великого начинается эпоха дворцовых переворотов — время интриг и борьбы за власть. Маленькая Елизавета уже знает, что мир — не фабрика по исполнению желаний. Ей не суждено стать королевой Франции, ведь после смерти Петра I Людовик XV разрывает все былые договоренности. А за престол Российской империи идет самая настоящая борьба, и никто даже в шутку не рассматривает кандидатуру юной царевны.