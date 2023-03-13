Триумфальное возвращение: стали известны лауреаты кинопремии «Оскар»

В Лос-Анжелесе прошла 95-я торжественная церемония вручения кинопремии «Оскар». С огромным отрывом победил фильм «Все везде и сразу»: он стал безусловным лидером как по количеству номинаций, так и по числу полученных наград. Фантастический боевик, созданный Дэном Кваном и Дэниэлом Шайнертом, стал лучшим фильмом.

Кроме того, он получил статуэтки в других категориях — «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссура», «Лучшие актеры второго плана», а еще — за лучший монтаж и оригинальный сценарий.

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Среди других победителей «Оскара» — Брендан Фрейзер. За свою работу в картине «Кит» он получил награду в номинации «Лучшая мужская роль». Появление Фрейзера на сцене вызвало шквал эмоций: актер долго время не снимался из-за проблем со здоровьем, и теперь его победу называют «триумфальным возвращением». «Лучшим фильмом на иностранном языке» названа немецкая драма «На Западном фронте без перемен», сообщает издание «РИА ФАН».