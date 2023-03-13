Антипремию «Золотая малина» вручили неожиданным «победителям»

Антипремия «Золотая малина» в этом году досталась Джареду Лето и Тому Хэнксу. Как известно, эту награду «за сомнительные достижения в кино» начали вручать еще в 1981 году, причем лауреаты «Золотой малины» объявляются раньше победителей ежегодного «Оскара».

В этом году «Золотую малину» присудили Тому Хэнксу — за второстепенную роль, и Джаред Лето — за главную роль в картине «Морбиус». Рекордсменом по количеству номинаций (в 8 категориях!) стал фильм «Блондинка» — его назвали «худшим фильмом» с «худшим сценарием».

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Интересно, что Ана де Армас, исполнившая в «Блондинке» главную роль — Мэрилин Монро, была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса, сообщает телеканал «360».