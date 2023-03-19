О каких реальных событиях сняли фильм «Нюрнберг»

78лет назад стартовал крупнейший международный суд над нацистскими преступниками, получивший название Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых оказалась практически вся выжившая верхушка Третьего рейха -24 человека, хотя людьми этих мерзавцев назвать сложно. Обвинителями выступали в первую очередь советские прокуроры и юристы.
По мотивам серии судов, длившихся почти год, снята историческая драма «Нюрнберг» Николая Лебедева, которая идет сейчас в кинотеатрах. В фильме немало вымышленных персонажей, но мы сегодня вспоминаем реальных действующих лиц процесса и сравниваем с сыгравшими их актерами.
Роман Руденко (1907 - 1981)
Фото: Wikimedia Commons
Уроженец украинского села Носовка Роман Руденко (в фильме - Сергей Безруков) был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе.
Фото: кадр из фильма
Всего советская команда юристов насчитывала 192 человека - и Руденко был самым молодым не только среди них, но и среди английских, американских и французских коллег. Он вышел судить нацистов в 38 лет, хотя все думали, что место молодого прокурора займет авторитетный Андрей Вышинский, бывший прокурор СССР, а на момент суда - замнаркома иностранных дел СССР.
Руденко лично докладывал Сталину о ходе процесса, при этом блестяще выступал, переходя порой от обсуждения конкретных преступлений к философской полемике о гуманизме и справедливости суда.
Весь мир услышал этого советского мужчину и очень его зауважал. О непримиримом к врагу красном обвинителе слагали легенды и откровенные небылицы - например, официальное издание американской армии Stars and Stripes («Звезды и полосы») написало о том, что возмущенный наглостью Германа Геринга Руденко в ходе допроса выхватил пистолет и застрелил нациста.
Николай Зоря (1907 - 1946)
Фото: rusarchives.ru
Помощником главного обвинителя СССР выступил советник юстиции третьего класса Николай Зоря (актер Игорь Афанасьев).
Фото: кадр из фильма
Он буквально был выпестован Андреем Вышинским - учился у него на юрфаке МГУ. Зоря знал врага не понаслышке: после службы по специальности в районных прокуратурах сражался на советско-финской войне, а после начала ВОВ стал военным прокурором.
В Нюрнберге, в частности, он разбирал зверские расстрелы поляков фашистами в Катыни. Американцы восхищались тем, как блестяще Зоря допросил танкового гения фельдмаршала Паулюса. Увы, в ходе процесса случилась трагедия - советский обвинитель был найден мертвым в гостиничном номере. До вердикта он не дожил полгода.
Евгений Халдей (1917 - 1997)
Фото: Global Look Press
«Когда держу фотоаппарат - становлюсь каменным», - говорил известный советский военкор, фотограф Евгений Халдей (актер Михаил Бондин).
Фото: соцсети
Это по его снимкам мы теперь можем представить, что происходило во дворце юстиции в Нюрнберге. Это его снимки становились документами и вещественными доказательствами на процессе, ведь с лейкой в руках он прошел пропитанные кровью поля, на которых наши сражались с фашистами. Это он снимал допрос Геринга, сев в кресло секретаря суда. Халдей добросовестно трудился в ТАСС, газетах «Правда» и «Советская культура» и память о себе оставил в виде бесподобных снимков - достаточно сказать, что именно он зафиксировал на пленку водружение флага над Рейхстагом.
Джеффри Лоуренс (1880 - 1971)
Фото: Global Look Press
Чопорный британский судья Джеффри Лоуренс (актер Александр Кахун)
Фото: соцсети
во время Первой мировой дослужился до майора артиллерии, получил орден «За выдающиеся заслуги» и к Нюрнбергскому процессу в 65 лет подошел в статусе председателя трибунала. Лорд юстиции и догматик, он никогда не повышал голоса, вел себя максимально сдержанно, безукоризненно вежливо и корректно, словно разбирали не истребление человечества, а кражу курицы.
Беспристрастностью и терпимостью англичанин положил начало новой эре гуманизма в правосудии - даже обвиняя садистов Третьего рейха, которых все хотели растерзать, важно было оставаться людьми.
Герман Геринг (1893 - 1946)
Фото: Global Look Press
Маршала Германа Геринга (датский артист Карстен Норгаард),
Фото: кадр из фильма
Основателя люфтваффе и гестапо, который подчинялся лично Гитлеру, поймали живым и благородно, справедливо судили. Мир ждал, что за миллионы невинно загубленных жизней организатора государственного террора и геноцида приговорят ко всем видам казни многократно, но Нюрнберг выписал Герингу вполне демократичное повешение.
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Он написал прошение о замене на расстрел - ему отказали. В итоге второй человек в рейхе отравился в собственной камере, по сути уйдя от правосудия. Виновным в озвученных на суде преступлениях Геринг себя так и не признал.