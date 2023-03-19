О каких реальных событиях сняли фильм «Нюрнберг»

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Изучаем действующих лиц легендарного судебного процесса над нацистами, по мотивам которого снят фильм «Нюрнберг».

78лет назад стартовал крупнейший международный суд над нацистскими преступниками, получивший название Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых оказалась практически вся выжившая верхушка Третьего рейха -24 человека, хотя людьми этих мерзавцев назвать сложно. Обвинителями выступали в первую очередь советские прокуроры и юристы.

По мотивам серии судов, длившихся почти год, снята историческая драма «Нюрнберг» Николая Лебедева, которая идет сейчас в кинотеатрах. В фильме немало вымышленных персонажей, но мы сегодня вспоминаем реальных действующих лиц процесса и сравниваем с сыгравшими их актерами.

Роман Руденко (1907 - 1981)

Фото: Wikimedia Commons

Уроженец украинского села Носовка Роман Руденко (в фильме - Сергей Безруков) был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе.

Фото: кадр из фильма

Всего советская команда юристов насчитывала 192 человека - и Руденко был самым молодым не только среди них, но и среди английских, американских и французских коллег. Он вышел судить нацистов в 38 лет, хотя все думали, что место молодого прокурора займет авторитетный Андрей Вышинский, бывший прокурор СССР, а на момент суда - замнаркома иностранных дел СССР.

Руденко лично докладывал Сталину о ходе процесса, при этом блестяще выступал, переходя порой от обсуждения конкретных преступлений к философской полемике о гуманизме и справедливости суда.

Весь мир услышал этого советского мужчину и очень его зауважал. О непримиримом к врагу красном обвинителе слагали легенды и откровенные небылицы - например, официальное издание американской армии Stars and Stripes («Звезды и полосы») написало о том, что возмущенный наглостью Германа Геринга Руденко в ходе допроса выхватил пистолет и застрелил нациста.

Николай Зоря (1907 - 1946)

Фото: rusarchives.ru

Помощником главного обвинителя СССР выступил советник юстиции третьего класса Николай Зоря (актер Игорь Афанасьев).

Фото: кадр из фильма

Он буквально был выпестован Андреем Вышинским - учился у него на юрфаке МГУ. Зоря знал врага не понаслышке: после службы по специальности в районных прокуратурах сражался на советско-финской войне, а после начала ВОВ стал военным прокурором.

В Нюрнберге, в частности, он разбирал зверские расстрелы поляков фашистами в Катыни. Американцы восхищались тем, как блестяще Зоря допросил танкового гения фельдмаршала Паулюса. Увы, в ходе процесса случилась трагедия - советский обвинитель был найден мертвым в гостиничном номере. До вердикта он не дожил полгода.

Евгений Халдей (1917 - 1997)

Фото: Global Look Press

«Когда держу фотоаппарат - становлюсь каменным», - говорил известный советский военкор, фотограф Евгений Халдей (актер Михаил Бондин).

Фото: соцсети

Это по его снимкам мы теперь можем представить, что происходило во дворце юстиции в Нюрнберге. Это его снимки становились документами и вещественными доказательствами на процессе, ведь с лейкой в руках он прошел пропитанные кровью поля, на которых наши сражались с фашистами. Это он снимал допрос Геринга, сев в кресло секретаря суда. Халдей добросовестно трудился в ТАСС, газетах «Правда» и «Советская культура» и память о себе оставил в виде бесподобных снимков - достаточно сказать, что именно он зафиксировал на пленку водружение флага над Рейхстагом.

Джеффри Лоуренс (1880 - 1971)

Фото: Global Look Press

Чопорный британский судья Джеффри Лоуренс (актер Александр Кахун)

Фото: соцсети

во время Первой мировой дослужился до майора артиллерии, получил орден «За выдающиеся заслуги» и к Нюрнбергскому процессу в 65 лет подошел в статусе председателя трибунала. Лорд юстиции и догматик, он никогда не повышал голоса, вел себя максимально сдержанно, безукоризненно вежливо и корректно, словно разбирали не истребление человечества, а кражу курицы.

Беспристрастностью и терпимостью англичанин положил начало новой эре гуманизма в правосудии - даже обвиняя садистов Третьего рейха, которых все хотели растерзать, важно было оставаться людьми.

Герман Геринг (1893 - 1946)

Фото: Global Look Press

Маршала Германа Геринга (датский артист Карстен Норгаард),

Фото: кадр из фильма

Основателя люфтваффе и гестапо, который подчинялся лично Гитлеру, поймали живым и благородно, справедливо судили. Мир ждал, что за миллионы невинно загубленных жизней организатора государственного террора и геноцида приговорят ко всем видам казни многократно, но Нюрнберг выписал Герингу вполне демократичное повешение.

 

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Он написал прошение о замене на расстрел - ему отказали. В итоге второй человек в рейхе отравился в собственной камере, по сути уйдя от правосудия. Виновным в озвученных на суде преступлениях Геринг себя так и не признал.

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