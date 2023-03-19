О каких реальных событиях сняли фильм «Нюрнберг»

Всего советская команда юристов насчитывала 192 человека - и Руденко был самым молодым не только среди них, но и среди английских, американских и французских коллег. Он вышел судить нацистов в 38 лет, хотя все думали, что место молодого прокурора займет авторитетный Андрей Вышинский, бывший прокурор СССР, а на момент суда - замнаркома иностранных дел СССР.

Руденко лично докладывал Сталину о ходе процесса, при этом блестяще выступал, переходя порой от обсуждения конкретных преступлений к философской полемике о гуманизме и справедливости суда.

Весь мир услышал этого советского мужчину и очень его зауважал. О непримиримом к врагу красном обвинителе слагали легенды и откровенные небылицы - например, официальное издание американской армии Stars and Stripes («Звезды и полосы») написало о том, что возмущенный наглостью Германа Геринга Руденко в ходе допроса выхватил пистолет и застрелил нациста.

Николай Зоря (1907 - 1946)