«На солнце, вдоль рядов кукурузы» и другие премьеры недели

Режиссер: Шарлотта Уэллс. В ролях: Пол Мескал, Фрэнки Корио и др.

В российском прокате с 16 марта.

Универсальной характеристикой для современного европейского кино могли бы стать слова из песни: «Я гляжу ей вслед: ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу...» Французские, испанские и прочие режиссеры Старого Света действительно навострились снимать картины, в которых вроде бы ничего и нет, а оторваться невозможно. Британия, несмотря на брекзит, духовных связей с континентом не теряет, поэтому картину шотландской дебютантки Шарлотты Уэллс вполне можно рассматривать в контексте текущих европейских тенденций.

Тем более что здесь с событиями тоже туго: молодой мужчина отправляется с 11-летней дочкой Софи на отдых в Турцию, где пара купается, загорает, мажет друг друга кремом - в общем, никого из героев не убивают, не похищают и не втягивают в международный шпионский заговор. Есть, правда, один «леденящий кровь» эпизод - Софи записывает себя с отцом на конкурс караоке, но папа петь отказывается, и обиженная девочка вынуждена отдуваться в одиночку.

Вся эта «насыщенная» туристическая жизнь украшена «новаторскими» кинотрюками - например, хаотичными временными скачками, когда действие переносится лет на 10 вперед, где уже взрослая Софи создает собственную семью (разумеется, однополую - ну а как нынче по-другому?). Нетрудно догадаться, что курортная эпопея - лишь воспоминания девушки; ее, видимо, что-то терзает, но что именно, не знают ни она, ни режиссер, ни тем более зритель, которому приходится разгадывать этот творческий ребус, тыкая пальцем в безоблачное турецкое небо.

Кое-кто в этом, как ни странно, преуспел, обнаружив в фильме и поэзию, и философию, и многое другое, заслуживающее оваций (доаплодировались даже до номинации на «Оскар» для сыгравшего папу ирландца Пола Мескаля). Но готова ли столь же бурно аплодировать публика российская? Мы, конечно, поэзию и философию уважаем, но историями об отдыхе в Турции нас точно не удивишь.

«Опасная игра» (оригинальное название - Game of Love), 2022, Италия, мелодрама.