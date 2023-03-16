«На солнце, вдоль рядов кукурузы» и другие премьеры недели

«На солнце, вдоль рядов кукурузы», 2022, Россия, драма.
- Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Егор Бероев, Ксения Алферова и др.
- В российском прокате с 16 марта.
В 2009-м самолет с отказавшими двигателями сел на реку Гудзон, спустя 10 лет то же самое случилось в Подмосковье, только вместо реки посадочной полосой стало кукурузное поле. В обоих случаях обошлось без жертв - и все это благодаря мастерству пилотов. Американского летчика Чесли Салленбергера уже увековечили с помощью блестящего фильма Клинта Иствуда (пилота сыграл Том Хэнкс), и вот настала очередь россиянина Дамира Юсупова, роль которого исполнил Егор Бероев.
«Солнце мое» (оригинальное название - Aftersun), 2022, Великобритания, драма.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Шарлотта Уэллс. В ролях: Пол Мескал, Фрэнки Корио и др.
- В российском прокате с 16 марта.
Универсальной характеристикой для современного европейского кино могли бы стать слова из песни: «Я гляжу ей вслед: ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу...» Французские, испанские и прочие режиссеры Старого Света действительно навострились снимать картины, в которых вроде бы ничего и нет, а оторваться невозможно. Британия, несмотря на брекзит, духовных связей с континентом не теряет, поэтому картину шотландской дебютантки Шарлотты Уэллс вполне можно рассматривать в контексте текущих европейских тенденций.
Тем более что здесь с событиями тоже туго: молодой мужчина отправляется с 11-летней дочкой Софи на отдых в Турцию, где пара купается, загорает, мажет друг друга кремом - в общем, никого из героев не убивают, не похищают и не втягивают в международный шпионский заговор. Есть, правда, один «леденящий кровь» эпизод - Софи записывает себя с отцом на конкурс караоке, но папа петь отказывается, и обиженная девочка вынуждена отдуваться в одиночку.
Вся эта «насыщенная» туристическая жизнь украшена «новаторскими» кинотрюками - например, хаотичными временными скачками, когда действие переносится лет на 10 вперед, где уже взрослая Софи создает собственную семью (разумеется, однополую - ну а как нынче по-другому?). Нетрудно догадаться, что курортная эпопея - лишь воспоминания девушки; ее, видимо, что-то терзает, но что именно, не знают ни она, ни режиссер, ни тем более зритель, которому приходится разгадывать этот творческий ребус, тыкая пальцем в безоблачное турецкое небо.
Кое-кто в этом, как ни странно, преуспел, обнаружив в фильме и поэзию, и философию, и многое другое, заслуживающее оваций (доаплодировались даже до номинации на «Оскар» для сыгравшего папу ирландца Пола Мескаля). Но готова ли столь же бурно аплодировать публика российская? Мы, конечно, поэзию и философию уважаем, но историями об отдыхе в Турции нас точно не удивишь.
«Опасная игра» (оригинальное название - Game of Love), 2022, Италия, мелодрама.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Элиза Аморузо. В ролях: Белла Торн, Бенжамин Масколо и др.
- В российском прокате с 16 марта.
Сделанная в Италии эротическая мелодрама интересна прежде всего экранным дуэтом Белла Торн - Бенджамин Масколо. За итальянского певца и актера американская звездочка собиралась замуж, но в прошлом году Белла и Бен объявили о разрыве - похоже, испытания совместными съемками пара не выдержала.
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