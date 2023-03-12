Николас Кейдж признался, что хотел сыграть эмо-Супермена в 90-х

В последнее время многие фанаты кинокомиксов подталкивают культового актера Николаса Кейджа присоединиться к киновселенной Marvel, которая переживает не лучшие времена – каждый новый фильм критикуют все больше.
В новом интервью 59-летний артист отметил, что ему не нужно присоединяться в Marvel – он и так носит фамилию одного из персонажей комиксов Стэна Ли (настоящая фамилия звезды – Коппола, но он взял псевдоним в честь Силача Люка Кейджа). К тому же Ник уже сыграл супергероя Призрачного гонщика в фильмах 2007 и 2012 годов.
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Однако у актера все-таки есть сожаление по поводу одной роли героя из комиксов, которого он очень хотел воплотить на экране, но так и не сумел. В 90-х Кейдж хотел сыграть Супермена. И даже пригласил для этого режиссера Тима Бертона, снявшего три фильма о Бэтмене. Но что-то не задалось, и эта идея так и осталась идеей.
«Это был бы скорее Супермен 1980-х с черными длинными волосами самурая. Я думал, что это будет совсем другой, своего рода эмо-Супермен, но мы так и не дошли до этого», - признался Кейдж изданию Variety.
Напомним, Супермена в 90-х играл актер Дин Кейн. Позже культовая роль перешла к Тому Уэллингу, Брэндону Руту и Генри Кавиллу.