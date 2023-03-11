«Увы, мы больше не общаемся»: исполнительница главной роли «Нюрнберга» смертельно обиделась на режиссера

В начале марта в кино вышел отечественный фильм «Нюрнберг» - про международный военный трибунал над главными немецкими военными преступниками после Второй мировой войны. В картине снялись Сергей Безруков, Евгений Миронов, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко и другие актеры. Главную женскую роль сыграла Любовь Аксенова.
Однако в новом интервью режиссер проекта Николай Лебедев признался, что в начале съемок на площадке была совершенно иная актриса - Аксенова не прошла кастинг.
«Я ее (Аксенову, - Прим. авт.) позвал, мы делали пробы, но ансамбль не складывался. Мы тогда очень долго не могли решить, кого все-таки утверждаем. В результате была утверждена другая актриса. Я позвонил Любе из Чехии сказать, что очень сожалею об этой ситуации, и поблагодарил ее за пробы. Она поначалу казалась уязвленной, но разговор мы закончили нормально», - цитирует режиссера ТАСС.
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Съемки проекта стартовали в Чехии весной 2020 года и практически сразу же были прерваны пандемией коронавируса. Российским киношникам пришлось прерваться почти на год.
«Пока шел период пандемии, я продолжал работать над проектом. Мне нужно было поправить сценарий, поскольку какие-то вещи в нем еще не совсем точно работали. И когда сценарий изменился, я понял, что та утвержденная актриса уже не сможет работать в этом материале, это не ее роль. Обиделась она на меня смертельно, увы, мы больше не общаемся», - добавил Лебедев.
После объяснений с изначально утвержденной актрисой режиссер позвонил Аксеновой и пригласил ее в Чехию на съемки. Любовь была согласна, даже если ей пришлось бы заново проходить пробы, но в сложившейся ситуации ее утвердили сразу же.