Дженнифер Лоуренс с трудом пытается соблазнить 19-летнего парня в новой комедии

Киностудия Sony Pictures выпустила трейлер пошлой комедии No Hard Feelings («Без обид»), в которой снялась 32-летняя Дженнифер Лоуренс. Актриса, что привыкла играть сильных, протестующих против всего мира героинь, примерила на себя непривычный образ сексапильной девушки, стремящейся понравиться парню.

Ее героиня столкнулась с угрозой потерять машину и дом из-за долгов. Красотка бросается на поиски быстрого заработка и находит почтенную пару богачей, которые ищут девушку, согласную встречаться с их 19-летним сыном. Парню скоро предстоит выпорхнуть из родительского гнезда и окунуться во взрослую жизнь в колледже, а он зажатый, застенчивый девственник, поэтому мама и папа хотят, чтобы сынок немного раскрепостился.

Задача героини – соблазнить юношу, и девушке с ее внешностью это должно быть проще просто. Но блондинка недооценила запущенность данного случая, и ее попытки сделать из мальчика мужчину приводят ко множеству комичных ситуаций. Смотрим трейлер, но предупреждаем, что он явно 18+.