И снова мистика от Тима Бертона: звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега метит на роль Вайноны Райдер

20-летняя актриса Дженна Ортега получила известность, сыграв Уэнсдэй Аддамс в новом сериале Тима Бертона для Netflix. И похоже, что сотрудничество молодой звезды и культового режиссера на этом не закончилось. Кроме второго сезона «Уэнсдэй», они могут сойтись на съемках «Битлджус 2» - продолжения еще одной американской мистической франшизы.

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Первый фильм о загробной жизни Тим Бертон выпустил в 1988 году, в нем снялись Майкл Китон, Вайнона Райдер, Алек Болдуин и Джина Дэвис. В сиквеле, который находится в стадии разработки, Китон должен вернуться к роли Битлджуса, но ему понадобится другая молоденькая подружка, так как Вайноне Райдер уже за 50. И вот, новая звезда мрачного кинематографа Дженна Ортега ведет переговоры на эту роль.

«Это был довольно безумный опыт, — рассказала актриса изданию THR о работе с Бертоном. - Мне посчастливилось получить возможность работать с культовым режиссером, который, как оказалось, является одним из самых милых режиссеров, с которыми я работала, а также самым внимательным к деталям».

Что-то нам подсказывает, что они договорятся, и у зрителей появится бомбовое продолжение «Битлджуса».