«Ну, погоди!» попал в десятку самых популярных в Болгарии мультфильмов

Российский анимационный сериал «Ну, погоди! Каникулы», снятый «Союзмультфильмом», вошел в десятку наиболее кассовых картин в Болгарии. В ходе проката альманах «Ну, погоди!» собрал более 91 тысячи евро. По итогам проката анимационный альманах занял 6-е место.

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«Такой результат вывел мультсериал в топ-10 самых кассовых анимационных картин страны за последние шесть месяцев», – приводит слова представителей студии «Союзмультфильм» издание Аrgumenti.ru.