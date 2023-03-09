Том Круз не успел: зарубежные СМИ отметили первенство России в космической гонке

«Российские кинематографисты выпустили трейлер «Вызова», который был снят в 2021 году и стал первым художественным фильмом, созданным в космосе. На это же претендовали Том Круз и режиссер Дуг Лайман, объявившие в 2020 году о работе над совместным проектом с NASA и компанией Илона Маска Space X», - сообщает американский канал CNN.

«Россия стала первой страной, снявшей кино в космосе, и выпустила сногсшибательный трейлер. Мы видели много фильмов о космическом пространстве, но ни один из них не создавался в невесомости. До сих пор. Россия стала пионером «космического кинематографа», - возвестило индийское издание Mashable.

«В России вышел трейлер первого снятого в космосе полнометражного фильма, который обошел проект Тома Круза. О планах Круза и режиссера Дуга Лаймана отправиться на борт МКС, чтобы снять художественный фильм под названием «Космос» при поддержке NASA, стало известно всего за несколько месяцев до того, как в России начали искать исполнительницу главной роли в фильме о космосе», - передает британская газета The Times.

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Напомним, «Вызов» — это космическая драма режиссера Клима Шипенко («Холоп», «Салют-7»). По сюжету, женщина-хирург за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Для съемок актрису Юлию Пересильд действительно в сжатые сроки подготовили к полету в космос и запустили на орбиту. В картине также снялись Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев, космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и другие.