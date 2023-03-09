Том Круз не успел: зарубежные СМИ отметили первенство России в космической гонке

Зарубежные СМИ остались высокого мнения о новом трейлере российской космической драмы «Вызов», которая выйдет в прокат 20 апреля. Иностранные журналисты отметили первенство нашей страны в покорении космоса кинематографом.
«Россия обогнала Тома Круза в гонке за право снять первый фильм в космосе. «Вызов» создавали на борту МКС. В 2020-м звезда Голливуда Том Круз и режиссер Дуг Лайман рассказывали о планах слетать на станцию и снять там фильм. Но об этом до сих пор нет никаких известий», - пишет европейский журнал Politico.
«Россия выпустила трейлер фильма «Вызов», снятого на высоте 400 километров над Землей на Международной космической станции. Выход фильма, запланированный на 20 апреля, сделает его первой полнометражной картиной, для съемки которой актеры и режиссер отправились в космос. Это станет разочарованием для Тома Круза, который планировал участие в проекте, претендовавшем на такой титул», - отмечает британская газета Daily Mail.
«Российские кинематографисты выпустили трейлер «Вызова», который был снят в 2021 году и стал первым художественным фильмом, созданным в космосе. На это же претендовали Том Круз и режиссер Дуг Лайман, объявившие в 2020 году о работе над совместным проектом с NASA и компанией Илона Маска Space X», - сообщает американский канал CNN.
«Россия стала первой страной, снявшей кино в космосе, и выпустила сногсшибательный трейлер. Мы видели много фильмов о космическом пространстве, но ни один из них не создавался в невесомости. До сих пор. Россия стала пионером «космического кинематографа», - возвестило индийское издание Mashable.
«В России вышел трейлер первого снятого в космосе полнометражного фильма, который обошел проект Тома Круза. О планах Круза и режиссера Дуга Лаймана отправиться на борт МКС, чтобы снять художественный фильм под названием «Космос» при поддержке NASA, стало известно всего за несколько месяцев до того, как в России начали искать исполнительницу главной роли в фильме о космосе», - передает британская газета The Times.
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Напомним, «Вызов» — это космическая драма режиссера Клима Шипенко («Холоп», «Салют-7»). По сюжету, женщина-хирург за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Для съемок актрису Юлию Пересильд действительно в сжатые сроки подготовили к полету в космос и запустили на орбиту. В картине также снялись Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев, космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и другие.