Неожиданно: стал известен секрет популярности фильма «Москва слезам не верит»

Вот уже много лет и кинокритики, и простые зрители спорят — в чем секрет успеха фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»? Одна из версий — автор сценария Валентин Черных описал в точности свою историю провинциала, приехавшего покорять Москву, но решил сделать главной героиней женщину, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Царьград».

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Ведь женщинам в таких ситуациях еще сложнее. Родина сценариста — Псков. Поступив во ВГИК, он еще долго не мог справиться с «комплексом приезжего»: у него не было жилья, не были друзей и знакомых в столице, некому было помочь, и ему даже пришлось заключить фиктивный брак ради московской прописки. Создавая сценарий, Черных, конечно, многое изменил, чтобы получилась женская история. Немало изменений внес и Меньшов. В результате получился трогательный душевный фильм, который любят вот уже больше сорока лет.