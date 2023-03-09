«Очень плохая семейка» и другие премьеры недели

«Очень плохая семейка» (оригинальное название - The Estate), 2022, США, комедия.

Режиссер: Дин Крэйг. В ролях: Тони Коллетт, Анна Фэрис и др.

В российском прокате с 9 марта.

Когда пожилая дама по имени Хильда объявляет о том, что она смертельно больна, в ее доме мгновенно собираются все ближайшие родственники - в основном это племянники и племянницы, ведь своих детей у Хильды нет. Прибывших не особо интересует здоровье тетушки, что нетрудно понять из их диалогов («Говоришь, у нее рак? А рак чего?» - «Да всего!»).

Циничную родню гораздо больше волнует то, кому Хильда отпишет свое имущество, которое тянет аж на $20 миллионов. Ради такого куша потенциальные наследники готовы буквально вылизывать тетю (отличающуюся, кстати, довольно скверным характером), не забывая при этом активно мешать друг другу.

Сражение за деньги богатой старушенции, готовой вот-вот отправиться к праотцам, - согласитесь, где-то мы это уже видели, причем не раз, а минимум сто. Спрашивается, ради чего смотреть до боли знакомую историю снова? В данном случае в качестве аргумента «за» выступает актерский состав: в нем нашлось место даже для секс-символа 80-х Кэтлин Тернер, о которой, кажется, зрители не вспоминали со времен «Романа с камнем».

Впрочем, главной ударной силой этой, прямо скажем, не выдающейся комедии является звезда «Секретных материалов» Дэвид Духовны. Для роли примчавшегося из Майами за тетушкиными деньгами плейбоя «агент Малдер» обзавелся багровым загаром и пышными усами - в результате получился не столько праздный бездельник из Флориды, сколько сантехник из журнала «Фитиль», уже успевший с утра «поправиться», но к установке унитаза у пенсионерки еще не приступивший.

И даже если сюжет об охоте за бабушкиными сокровищами вас не прельщает, посмотреть «Очень плохую семейку» стоит хотя бы ради Духовны - ну где вы еще увидите агента ФБР, превратившегося в Афоню?

«При чем тут любовь?» (оригинальное название - What's Love Got to Do with It?), 2022, Великобритания, комедия.