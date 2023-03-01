Дочь Миллы Йовович, Джуд Лоу и темнокожая фея Динь-Динь: вышел трейлер нового фильма про Питера Пэна

В последний день зимы компания Disney выпустила трейлер новой экранизации истории о Питере Пэне. Фильм называется «Питер Пэн и Венди» и, кроме магии, русалок и пиратов, он будет привлекать зрителей к экранам любопытным актерским составом.

Самого «мальчика, который не хотел расти» играет неизвестный юный актер, а вот роль Венди досталась старшей дочери Миллы Йовович – 15-летней Эвер Андерсон. Капитана Крюка сыграл неподражаемый Джуд Лоу, а фею Динь-Динь – темнокожая актриса и модель Яра Шахиди.

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