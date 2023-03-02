Комедия «Истории, которые нельзя рассказывать» и другие премьеры недели

«Истории, которые нельзя рассказывать» (оригинальное название - Historias para no contar), 2022, Испания, комедия.

Режиссер: Сеск Гай. В ролях: Анна Кастильо, Чино Дарин и др.

В российском прокате со 2 марта.

Молодой парень зашел к симпатичной соседке, чтобы осмотреть ее приболевшую собачку, - в этот момент из командировки неожиданно возвращается муж девушки, и она, испугавшись вспышки ревности, прячет соседа в ванной, на ходу придумывая бредовые истории о том, почему уставшему с дороги супругу ни в коем случае нельзя прямо сейчас принять душ.

Тем временем пожилой писатель ведет юную любовницу в ресторан, где случайно слышит ее телефонный разговор с подругой, - оказывается, девица только что переспала с каким-то смазливым пацаном. Чтобы отомстить мерзавке и красиво ее бортануть, литератор изобретает собственную измену: якобы он уже несколько недель крутит шуры-муры с бывшей женой и вот сейчас решил в этом сознаться.

Новая испанская комедия «Истории, которые нельзя рассказывать» представляет собой альманах из пяти новелл, герои которых врут - пусть не очень убедительно, зато регулярно. Разумеется, все вертится вокруг отношений, в которых, как уверяют авторы, вполне можно обойтись и без вранья, если, конечно, не паниковать и вовремя включать мозги. Впрочем, перед тем как сказать правду, тоже стоит хорошенько подумать: на эту нехитрую мысль наводят действия персонажа одной из новелл, решившего поведать гражданской жене об измене, которая случилась много лет назад.

Жена в ответ сообщает, что об измене знала и в отместку переспала с коллегой-медбратом (дама, как нетрудно догадаться, работает в больнице). Но это еще не все: парочку во время соития застукал анестезиолог, и во избежание огласки ей пришлось переспать еще и с ним. Судя по бегающим глазам женщины, помимо медбрата и анестизиолога могли быть и другие - окулист, хирург, гомеопат... Впрочем, это как раз те самые истории, о которых лучше не рассказывать.

«Здоровый человек», 2022, Россия, драма.