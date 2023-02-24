Возвращение в Средиземье: Warner Bros. готовит новую серию фильмов по «Властелину колец»

Кинокомпании Warner Bros. и New Line Cinema разрабатывают новую франшизу фильмов по «Властелину колец». Этот проект не имеет отношения к сериалу Amazon «Кольца власти». Какой сюжет из произведений Джона Толкина он затронет, еще неизвестно, но к команде создателей вполне может присоединиться режиссер оригинальной кинотрилогии и «Хоббита» Питер Джексон.

Сам постановщик, а также сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, работавшие ранее над монументальной экранизацией «Властелина колец», выпустили совместное заявление.

«Warner Bros. держали нас в курсе на каждом этапе пути. Мы с нетерпением ждем возможности поговорить с ними, чтобы услышать их видение развития франшизы», - цитирует киноделов издание Variety.

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Напомним, три оригинальных фильма «Властелин колец» и трилогия «Хоббит» в совокупности собрали в мировом прокате 6 миллиардов долларов, задав высокую планку для всех фильмов в жанре фэнтези.