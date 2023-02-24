Слава «Иванушек» не дает покоя: Райан Рейнольдс снимется в фильме про повзрослевший бойз-бэнд

Стало известно о новом кинопроекте голливудского актера Райана Рейнольдса. 46-летний комедиант сыграет роль и спродюсирует комедию о бойз-бэнде. Она так и будет называться - Boy Band.

Предварительное описание сюжета гласит, что речь пойдет о воссоединении мальчуковой музыкальной группы, популярной в 90-х и 00-х. Роль Райана еще не объявлена, но, скорее всего, он сыграет одного из участников коллектива, который уже повзрослел, но все еще хочет тряхнуть стариной и вернуть себе славу.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в этом проекте Рейнольдс снова будет работать вместе со сценаристом, режиссером и продюсером Шоном Леви, с которым они вместе выпустили веселые фантастические фильмы «Главный герой», «Проект «Адам» и готовятся к съемкам третьего «Дэдпула».