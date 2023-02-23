Драма «Сын» и другие премьеры недели

«Сын» (оригинальное название - The Son), 2022, США, драма.

Режиссер: Флориан Зеллер. В ролях: Хью Джекман, Энтони Хопкинс и др.

В российском прокате с 23 февраля.

В жизни Питера Миллера, подтянутого американца лет пятидесяти, все чудесно - перспективы карьерного роста, молодая красавица жена, только что подарившая мужу очаровательного малыша. Есть лишь одна проблема - сын от предыдущего брака, замкнутый, склонный к депрессии старшеклассник Николас, который перестал ходить в школу и до предела обострил отношения с матерью (соответственно, экс-супругой Питера). Мужчина перевозит сына в свою квартиру, надеясь, что чуткое родительское сердце подскажет, как вести диалог с трудным подростком.

Увы, Питер и с собственным отцом (надо признать, человеком весьма циничным) уже много лет не может наладить нормальные отношения - неудивительно, что в общении с погруженным в себя сыном он тоже терпит фиаско, на подсознательном уровне повторяя те же ошибки в воспитании, которые когда-то были допущены его эгоистичным папашей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Сын» заслуживает особого внимания благодаря его прямой связи с картиной, наделавшей три года назад немало шуму. Речь о драме «Отец», за главную роль в которой Энтони Хопкинс справедливо получил «Оскар». Режиссером той картины стал француз Флориан Зеллер, известный прежде всего как драматург - свою собственную пьесу он и положил в основу «отцовского» сценария. А пьеса эта была частью трилогии («Мать», «Отец», «Сын»), которую Зеллер и принялся методично переносить на экран, пусть и не в оригинальном порядке.

Неслучайно в «Сыне» образ того самого папы-эгоиста воплощает именно Энтони Хопкинс - здесь его герой еще не разбитый Альцгеймером старик, а вполне вменяемый мужчина, продолжающий весьма жестко поучать своего наследника в исполнении Хью Джекмана. Тот приходит к папе в надежде получить совет, как вести себя с Николасом, и эта сцена становится лучшим эпизодом фильма. К сожалению, больше Хопкинс в фильме не появляется, что, несмотря на все старания Джекмана и других достойных артистов, становится для картины приговором. Увы, если сравнивать «Отца» с «Сыном», природа в данном случае на детях явно отдохнула.

«Марлоу» (оригинальное название - Marlowe), 2022, США, детектив.