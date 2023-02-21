«Один дома» уходит из России 1 марта: больше мы его не увидим

С 1 марта фильмы и сериалы, снятые американской компанией Walt Disney Company, исчезнут из российских киносервисов. Дело в том, что к этой дате заканчивается срок лицензионных соглашений, и правообладатели не планируют заключать с нашими сервисами новые контракты.

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Если заранее не купить любимые фильмы, то можно остаться без таких картин, как «Один дома» и «Звездные войны». Станут недоступными и мультфильмы «Холодное сердце», «Зверополис» и другие. По мнению экспертов, ситуация приведет к тому, что пользователи начнут вновь активно пользоваться пиратскими сайтами, сообщает телеканал «360».