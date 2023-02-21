Режиссер «Топ Ган: Мэверик» использует свой опыт в фильме про гонки «Формула-1» с Брэдом Питтом

Режиссер боевика про истребители «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински занят подготовкой фильма про гонки «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли. У картины еще нет ни названия, ни даты выхода, известно лишь, что знаменитый актер сыграет отставного гонщика, который вынужден внезапно вернуться в большой спорт.

Ожидается, что съемки начнутся в 2023 году. Сейчас Джозеф и Брэд активно погружаются в мир гонок «Формула-1».

«Это увлекательно. Мне не терпится показать людям закулисье (гонок F1. — Прим. авт.). Мы будем снимать на трассах с реальными автомобилями и попытаемся применить все, чему я научился в «Топ Ган». Это будет весело», — поделился Косински с изданием Deadline.

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Режиссер добавил, что в картине будет задействовано как можно больше настоящих автомобилей вместо компьютерной графики.