Темнокожий д’Артаньян в новых «Мушкетерах»

Британские кинематографисты представили новую экранизацию романа Александра Дюма «Три мушкетера». Д’Артаньяна в этой версии сыграл темнокожий актер. По этому поводу разгорелись нешуточные страсти – многие пользователи Сети жестко критикуют такой выбор, подчеркивая, что ситуация с темнокожими актерами на Западе скатилась к абсурду. Киновед, кинокритик и журналист Александр Шпагин считает, что налицо – перекос:

«Здесь навязываются те ценности, которые являются в первую очередь ценностями меньшинства, а не большинства. Но когда меньшинство начинает править большинством, то это примерно тоже самое, когда народ начинает править интеллигенцией».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Критик добавил: он допускает, что фильм может оказаться хорошим, но все равно непонятно, почему мушкетер должен быть темнокожим: ведь в романе Дюма он таковым не является, а значит, нарушается достоверность.