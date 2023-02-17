Ольга Кузьмина о «Чебурашке»: «Представляла, что на меня, как на Бенедикта Камбербэтча, наденут датчики»

Актриса Ольга Кузьмина не только озвучила, но и сыграла Чебурашку в новом фильме. Несмотря на то, что сам зверек был нарисован на компьютере, от 35-летней звезды все-таки потребовалась актерская игра. Как это было, артистка поведала в новом интервью.
«Это было очень необычно! Сначала я не понимала, как это все технически будет происходить. Я же не только озвучивала Чебурашку, я играла этого персонажа. В самом начале я себе навизуализировала, что на меня, как на Бенедикта Камбербэтча, наденут датчики, а я в зеленом костюме буду что-то изображать», — вспоминает Ольга в беседе с Wday.
«На деле оказалось, что нам это не потребуется. Тем не менее, процесс был сложносочиненным. Меня снимали отдельно, так как технически мое присутствие в кадре с другими артистами вызвало бы трудности для аниматоров. Все-таки я значительно больше, чем Чебурашка».
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Обычно в кадре присутствовала кукла или юная актриса Катя Чередник, воспроизводящая движения персонажа в специальном костюме для хромакея. Кузьмина же в этот момент говорила за Чебурашку и запоминала его эмоции, чтобы потом воспроизвести на записи. Но мимику зверька она все-таки изображала сама.
«Снимали меня отдельно в уголочке на стульчике, — продолжает Кузьмина. - И я в своей голове проигрывала всю сцену, которую до этого исполнили партнеры: здесь Гена вошел, здесь Гриша ушел, тут что-то упало, здесь он пробежал, здесь испугался, здесь залез туда, здесь отреагировал на это. И вот этот целый мир нужно было воображать в своей голове и играть».
Актриса добавила, что в плане голоса ориентировалась на Клару Румянову — дабы звучание Чебурашки было максимально близко к советскому оригиналу. Ведь этот тот же самый любимый с детства персонаж, просто оказавшийся в новых обстоятельствах.