Стильный и опасный: вышел трейлер четвертой главы «Джона Уика»

16 февраля кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер четвертой части «Джона Уика» — боевика про киллеров с Киану Ризвом в главной роли. В стильном ролике показано, что главный герой с одним пистолетом в разы круче толпы врагов с любыми оружием.

По сюжету, Джон Уик наконец-то найдет путь к свободе, но перед этим ему придется сразиться с новым противником, у которого есть связи по всему миру, легко превращающие старых друзей во врагов.

В картине вместе с Ривзом снялись Билл Скарсгард, Лоуренс Фишберн, Хироюки Санада и другие звезды боевиков.

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