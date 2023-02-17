Стильный и опасный: вышел трейлер четвертой главы «Джона Уика»

16 февраля кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер четвертой части «Джона Уика» — боевика про киллеров с Киану Ризвом в главной роли. В стильном ролике показано, что главный герой с одним пистолетом в разы круче толпы врагов с любыми оружием.
По сюжету, Джон Уик наконец-то найдет путь к свободе, но перед этим ему придется сразиться с новым противником, у которого есть связи по всему миру, легко превращающие старых друзей во врагов.
В картине вместе с Ривзом снялись Билл Скарсгард, Лоуренс Фишберн, Хироюки Санада и другие звезды боевиков.
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Любопытный факт: «Джон Уик» — редкая франшиза, которая с каждым новым фильмом зарабатывает все больше денег в прокате. Дебютная картина 2014 года заработала 86 миллионов долларов по всему миру, «Глава 2» 2017-го — 171 миллион, а «Глава 3» 2019-го — уже 328 миллионов.
«Глава 4» выйдет в Америке 24 марта, но в российских кинотеатрах релиз не заявлен.