Появилась информация о планах Warner Bros. экранизировать пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Попытка снова нажиться на «Гарри Поттере» в виде «Фантастических тварей» получилась не очень удачной. И вот кинокомпания Warner Brothers решила, что нужно экранизировать пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя», причем превратить ее в крупную франшизу.

«В настоящее время Warner Bros. изучают, как вывести «Проклятое дитя» на большой экран. Это было в их поле зрения с тех пор, как пьеса стала популярной в Вест-Энде. Но на какое-то время это отошло на второй план, потому что много работы велось над франшизой «Фантастические твари», — сообщает источник британского издания The Sun.

Киношники якобы хотят вернуть на экран звезд оригинальной франшизы, в том числе и Дэниела Рэдклиффа. Но пока что им нужно согласовать количество фильмов, переработанный сценарий и бюджет. На данный момент речь идет о двух фильмах, повторяющих сюжет спектакля, в свою очередь состоящего из двух частей.