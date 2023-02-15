Диана из «Короны» появится в третьем фильме про Дэдпула

12 февраля у Райана Рейнольдса родился сын. А 14-го числа актер вышел в Twitter, чтобы рассказать о новом пополнении в семействе. Только не в своем личном, а в семействе кинофраншизы «Дэдпул», в которой он играет главную роль. Дело в том, что в третьем фильме о болтливом наемнике, который дружит с «Людьми Икс», снимется англичанка Эмма Коррин.
«Пополнение в семье! Семье Дэдпула, для ясности. Она совсем как настоящая семья, только меньше ругани... Добро пожаловать, Эмма Коррин!» — написал Рейнольдс.
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Напомним, 27-летняя артистка известна по роли молодой принцессы Дианы в сериале Netflix «Корона». Как пишет издание Deadline, в «Дэдпуле-3» она сыграет злодейку. Других подробностей пока не сообщается.
Фанаты кинокомиксов по всему миру ждут, что в этом фильме также появится Хью Джекман, специально для этого вернувшийся к роли Росомахи. Стоит ждать, что Эмма тоже сыграет какого-нибудь мутанта.