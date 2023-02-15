Диана из «Короны» появится в третьем фильме про Дэдпула

Напомним, 27-летняя артистка известна по роли молодой принцессы Дианы в сериале Netflix «Корона». Как пишет издание Deadline, в «Дэдпуле-3» она сыграет злодейку. Других подробностей пока не сообщается.

Фанаты кинокомиксов по всему миру ждут, что в этом фильме также появится Хью Джекман, специально для этого вернувшийся к роли Росомахи. Стоит ждать, что Эмма тоже сыграет какого-нибудь мутанта.