«Есть большие идеи»: сценаристы Marvel придумывают четвертый фильм о Человеке-пауке

Глава киновселенной Marvel Кевин Файги дал большое интервью о новых супергеройских фильмах. Журналисты спросили у него и о Человеке-пауке. Ведь фильм «Нет пути домой» 2021 года стал кассовым хитом. Неужели после трех картин о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда персонажа снова перезапустят? Увидим ли мы «дружелюбного соседа» на большом экране снова?

«Все, что я скажу, это то, что у нас есть сюжет. У нас есть большие идеи для этого (нового фильма о Человеке-пауке. — Прим. авт.), и наши сценаристы сейчас только кладут перо на бумагу», — ответил Файги изданию Entertainment Weekly.

Ряд фанатских сайтов воспринял этот комментарий, как «зеленый свет» для четвертого сольного фильма о Человеке-пауке Marvel. После того головокружительного аттракциона, который нам показали в «Нет пути домой», сложно представить новый удивительный фильм о Питере Паркере. Однако, по сюжету киновселенной, жизнь персонажа обнулилась, и теперь он может начать ее заново — уже с другими невероятными поворотами судьбы.