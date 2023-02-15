Режиссер «Джокера» показал первый кадр с Леди Гагой в образе Харли Квинн

14 февраля режиссер «Джокера» Тодд Филлипс опубликовал в социальной сети первых кадр из сиквела кинокомикса с участием Хоакина Феникса и Леди Гаги. Напомним, певица играет в продолжении подружку безумного Джокера — Харли Квинн. И вот фанаты DC смогли увидеть, какой она будет на экране.
Персонажи вымазаны в макияже друг друга. И Джокер, похоже, только что невероятно восхитил свою подругу, она же его лечащий врач.
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих». Фото: соцсети
Добавим, что в экранизации Тодд Филлипса извечный враг Бэтмена показан не преступным гением, а глубоко несчастным человеком, страдающим от психического расстройства. В сиквеле он попадет в лечебницу, где женщина-психиатр влюбится в него до умопомрачения.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Новый фильм будет называться «Джокер: Безумие на двоих». По жанру, он заявлен как мюзикл и выйдет на экраны в октябре 2024 года. За роль злодея из комиксов в картине 2019 года Хоакин Феникс получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».