Режиссер «Джокера» показал первый кадр с Леди Гагой в образе Харли Квинн

14 февраля режиссер «Джокера» Тодд Филлипс опубликовал в социальной сети первых кадр из сиквела кинокомикса с участием Хоакина Феникса и Леди Гаги. Напомним, певица играет в продолжении подружку безумного Джокера — Харли Квинн. И вот фанаты DC смогли увидеть, какой она будет на экране.

Персонажи вымазаны в макияже друг друга. И Джокер, похоже, только что невероятно восхитил свою подругу, она же его лечащий врач.