Как фильм «Дьявол носит Prada» влияет на выбор профессии

Почти треть россиян выбрали свои профессии, насмотревшись фильмов. Именно такие результаты принес опрос, который провели сотрудники телеканала Cinema и представители платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Оказывается, некоторые фильмы способны оказывать настолько сильное впечатление, что зрители буквально «загораются» желанием получить такую же профессию, как у героев любимого кино.

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Так, среди женщин лидером оказался «Дьявол носит Prada» — он повлиял на выбор профессий в сфере моды и бьюти-индустрии, а также помог многим стать маркетологами и специалистами в области рекламы.

Мужчины же проникаются желанием стать бизнесменом, брокером или банкиром, посмотрев «Волк с Уолл-стрит», сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.