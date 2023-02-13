Белому Биму поставили памятник

Главного героя фильма «Белый Бим Черное Ухо» знают все — над судьбой преданного и умного пса плакало не одно поколение. А теперь Бима увековечили в бронзе — поставили памятник знаменитой собаке.

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Напомним, фильм был снят в 1977 году по повести Гавриила Троепольского, главную «человеческую» роль — хозяина Бима — в нем сыграл Вячеслав Тихонов. Однажды хозяина собаки, фронтовика, увезли на «скорой», и Биму пришлось скитаться, встречая и добрых, и злых или равнодушных людей. Памятник самой известной собаке–киногерою поставили в Воронеже, родном городе Гавриила Троепольского. По материалам издания Аrgumenti.ru.