Комедия «Моя пиратская свадьба» и другие премьеры недели

«Моя пиратская свадьба» (оригинальное название - Shotgun Wedding), 2022, США, комедия.
- Режиссер: Джейсон Мур. В ролях: Дженнифер Лопес, Ленни Кравиц и др.
- В российском прокате с 14 февраля.
Сыграть свадьбу с женщиной своей мечты на райском острове - что может быть прекраснее? Вдохновленный этой мыслью бейсболист Том Фаулер собирает на Филиппинах всех, кто хочет поздравить его со вступлением в брак со знойной красоткой Дарси Ривера. Сама красотка, однако, не уверена в том, что готова к семейной жизни, и старания жениха ее слегка раздражают.
Впрочем, бытовые разногласия внутри этой без пяти минут ячейки общества отходят на второй план, когда на островок нападают пираты (они, оказывается, регулярно промышляют в здешних местах). На сей раз современные флибустьеры не ограничиваются грабежом: они берут гостей свадьбы в заложники и требуют многомиллионный выкуп, ибо откуда-то знают о том, что отец невесты сказочно богат.
Умудренные жизненным опытом люди понимают, что найти идеального партнера для создания семьи крайне сложно - не менее сложно «поженить» и два столь непохожих друг на друга жанра, как боевик и романтическая комедия. Казалось бы, что тут такого: берем классические образцы («Я люблю неприятности», «Роман с камнем» и т.д.) и просто копируем сюжетные ходы, параллельно уповая на обаяние исполнителей главных ролей - мол, если где-то дадут слабину сценаристы, «вытянут» актеры (в данном случае это играющие Дарси и Тома Дженнифер Лопес и Джош Дюамель).
Увы, расчет на звездное «авось» подобен рулетке - отчасти это доказывает прошлогодний «Затерянный город» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татутом, который не провалился исключительно благодаря кратковременному, но яркому присутствию в фильме Брэда Питта. В «Моей пиратской свадьбе» своего Брэда Питта не нашлось, как и не нашлось человека, которой склеил бы любовь-морковь со «стрелялками» в единое удобоваримое целое.
Остросюжетная и романтическая линии живут здесь автономно, при этом и шутки не очень смешные, да и пираты, откровенно говоря, не слишком страшные - вроде не в треуголках и не с мушкетами, а все равно какие-то водевильные, на фоне которых даже Джек Воробей смотрелся бы сэром Фрэнсисом Дрейком.
«Винни-Пух: Кровь и мед» (оригинальное название - Winnie the Pooh: Blood and Honey), 2023, ужасы, Великобритания.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Рис Фрейк-Уотерфилд. В ролях: Крэйг Дэвид Даусетт, Николай Леон и др.
- В российском прокате с 16 февраля.
Для нас Винни-Пух - добряк из мультика, и представить его героем ужастика, мягко говоря, непросто. Но земляки придумавшего мишку Алана Милна не постеснялись перевернуть все с ног на голову и рассказать о том, что будет с Винни, если Кристофер Робин перестанет с ним общаться и милая зверюшка потеряет, если так можно выразиться, человеческий облик.
«Одиноки вместе» (оригинальное название - Alone Together), 2022, США, комедия.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Кэти Холмс. В ролях: Кэти Холмс, Джим Стерджесс и др.
- В российском прокате с 14 февраля.
Экс-супруга Тома Круза Кэти Холмс продолжает искать себя в режиссуре: в своем втором фильме она рассказывает о женщине лет сорока, которая вознамерилась пожить с бойфрендом в арендованном доме. Приехав по адресу, она обнаруживает в доме другого мужчину - не такого красавца, как Том Круз, но вполне симпатичного для того, чтобы начать строить ему глазки.