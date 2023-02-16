Комедия «Моя пиратская свадьба» и другие премьеры недели

«Моя пиратская свадьба» (оригинальное название - Shotgun Wedding), 2022, США, комедия.

Режиссер: Джейсон Мур. В ролях: Дженнифер Лопес, Ленни Кравиц и др.

В российском прокате с 14 февраля.

Сыграть свадьбу с женщиной своей мечты на райском острове - что может быть прекраснее? Вдохновленный этой мыслью бейсболист Том Фаулер собирает на Филиппинах всех, кто хочет поздравить его со вступлением в брак со знойной красоткой Дарси Ривера. Сама красотка, однако, не уверена в том, что готова к семейной жизни, и старания жениха ее слегка раздражают.

Впрочем, бытовые разногласия внутри этой без пяти минут ячейки общества отходят на второй план, когда на островок нападают пираты (они, оказывается, регулярно промышляют в здешних местах). На сей раз современные флибустьеры не ограничиваются грабежом: они берут гостей свадьбы в заложники и требуют многомиллионный выкуп, ибо откуда-то знают о том, что отец невесты сказочно богат.

Умудренные жизненным опытом люди понимают, что найти идеального партнера для создания семьи крайне сложно - не менее сложно «поженить» и два столь непохожих друг на друга жанра, как боевик и романтическая комедия. Казалось бы, что тут такого: берем классические образцы («Я люблю неприятности», «Роман с камнем» и т.д.) и просто копируем сюжетные ходы, параллельно уповая на обаяние исполнителей главных ролей - мол, если где-то дадут слабину сценаристы, «вытянут» актеры (в данном случае это играющие Дарси и Тома Дженнифер Лопес и Джош Дюамель).

Увы, расчет на звездное «авось» подобен рулетке - отчасти это доказывает прошлогодний «Затерянный город» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татутом, который не провалился исключительно благодаря кратковременному, но яркому присутствию в фильме Брэда Питта. В «Моей пиратской свадьбе» своего Брэда Питта не нашлось, как и не нашлось человека, которой склеил бы любовь-морковь со «стрелялками» в единое удобоваримое целое.

Остросюжетная и романтическая линии живут здесь автономно, при этом и шутки не очень смешные, да и пираты, откровенно говоря, не слишком страшные - вроде не в треуголках и не с мушкетами, а все равно какие-то водевильные, на фоне которых даже Джек Воробей смотрелся бы сэром Фрэнсисом Дрейком.

«Винни-Пух: Кровь и мед» (оригинальное название - Winnie the Pooh: Blood and Honey), 2023, ужасы, Великобритания.