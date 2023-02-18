Кто есть кто в популярном сериале «Шаляпин»

Мультиталантливый (и в кино снимался, и картины писал, и даже скульптуры лепил) солист Большого и Мариинки Федор Иванович Шаляпин прожил большую и насыщенную жизнь. Активно работал, красиво отдыхал, много путешествовал, в разных уголках мира встречал ярких людей, представляющих самые разные сферы творчества. Некоторых из них мы видим сейчас в сериале «Шаляпин», уже стартовавшем в телеэфире. Насколько точно удалось изобразить этих людей и прежде всего самого Федора Ивановича?

Федор Шаляпин (Александр Горбатов)

Первого народного артиста в истории нашей страны (это звание певец получил в 1918-м) сыграл известный по «Содержанкам» и «Угрюм-реке» Александр Горбатов. В проекте Шаляпин предстает на разных этапах жизни: мы видим его и 20-летним бурлаком, и уже состоявшимся артистом на пике славы, и болеющей, затухающей звездой. Поэтому для первых серий 34-летнего актера молодили» при помощи компьютерной графики, а для последних - наоборот, старили с помощью грима.

Иван Шаляпин (Федор Добронравов)