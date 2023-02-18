Кто есть кто в популярном сериале «Шаляпин»

Мультиталантливый (и в кино снимался, и картины писал, и даже скульптуры лепил) солист Большого и Мариинки Федор Иванович Шаляпин прожил большую и насыщенную жизнь. Активно работал, красиво отдыхал, много путешествовал, в разных уголках мира встречал ярких людей, представляющих самые разные сферы творчества. Некоторых из них мы видим сейчас в сериале «Шаляпин», уже стартовавшем в телеэфире. Насколько точно удалось изобразить этих людей и прежде всего самого Федора Ивановича?
Федор Шаляпин (Александр Горбатов)
Первого народного артиста в истории нашей страны (это звание певец получил в 1918-м) сыграл известный по «Содержанкам» и «Угрюм-реке» Александр Горбатов. В проекте Шаляпин предстает на разных этапах жизни: мы видим его и 20-летним бурлаком, и уже состоявшимся артистом на пике славы, и болеющей, затухающей звездой. Поэтому для первых серий 34-летнего актера молодили» при помощи компьютерной графики, а для последних - наоборот, старили с помощью грима.
Иван Шаляпин (Федор Добронравов)
Фото: канал «Россия 1»
Отец певца был простым крестьянином из Вятской губернии. Семья часто переезжала в поисках заработка. Иван Яковлевич служил писцом в земской управе в Казани, когда у него родился первенец Федор.
Исай Дворищин (Федор Лавров)
Фото: канал «Россия 1»
Ленинградский тенор Дворищин был преданным секретарем Шаляпина. Он неистово верил в гений Федора Ивановича и во многом помог ему реализоваться, оставаясь при этом бескорыстным другом.
Мамонт Дальский (Ян Цапник)
Фото: канал «Россия 1»
Эксцентричный артист Дальский играл и в Москве в Малом театре и в Александринском в Петербурге. «Человек дикого темперамента, красавец, игрок, расчетливый безумец, опасный, величественный и хитрый», - так описывал его Алексей Толстой. С Шаляпиным он познакомился в Тифлисе, когда Федор только начинал карьеру. Певец часто прислушивался к советам опытного актера, «подсматривал» за ним. Погиб Дальский довольно нелепо: сорвался с подножки трамвая, когда спешил в гости к Шаляпину...
Мария Петцольд (Юлия Снигирь)
Фото: канал «Россия 1»
Будучи женатым на итальянской балерине Иоле Торнаги (в сериале ее играет Мария Смольникова), которая родила Федору шестерых детей, артист завел роман с Марией Петцольд - она тоже в тот момент состояла в браке.
Так Шаляпин стал жить на две семьи - в Москве и Петербурге. Петцольд родила певцу трех дочерей, одна из которых, Марина, стала известной в Италии актрисой, получила в 1931 году титул «Мисс Россия» и умерла в 97 лет в 2009 году.
Савва Мамонтов (Владимир Юматов)
Фото: канал «Россия 1»
Знаменитого мецената, содержавшего оперный театр в Москве, сыграл 71-летний Владимир Юматов, и без грима похожий на своего героя. Именно в мамонтовской опере Шаляпин сполна раскрылся и начал набирать ход. «Впервые в жизни я почувствовал себя свободным, сильным, способным побеждать все препятствия», - вспоминал артист о мамонтовском периоде.
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Константин Коровин (Александр Яценко)
Фото: канал «Россия 1»
Всемирно известный художник оформлял множество постановок, в которых участвовал Шаляпин, - так и завязалась их дружба. Коровин придумывал все: афиши, декорации, эскизы костюмов. Вместе они ходили на охоту и рыбачили. Даже в Париже в эмиграции Шаляпин и Коровин продолжали общаться и много говорили о России.
«Шаляпин», с понедельника по четверг в 21.20 на канале «Россия 1»