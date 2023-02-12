Самым вдохновляющим на выбор будущей профессии фильмом для россиян стал «Волк с Уолл-стрит»

«Волк с Уолл-стрит»

«Волк с Уолл-стрит», 2013 год. Фото: Paramount Pictures

Лео Ди Каприо, купающийся в роскоши, вдохновит кого угодно.

Почти треть россиян – 28% - выбрали свою будущую профессию под впечатлениями от просмотренных фильмов. И только 39% участников проведенного опроса не находят связи между своей работой и увиденным ими кино.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное исследование телеканала Cinema и портала HeadHunter. В материале также приводятся конкретные фильмы, которые чаще всего влияли на выбор профессии россиян. И «Иван Васильевич» занимает в нем далеко не первое место.

  1. «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо - 12,4% опрошенных;
  2. «Дьявол носит Prada» с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй - 10,7%;
  3. «Адвокат дьявола» с Киану Ривзом и Алем Пачино - 9,9%;
  4. «Железный человек» с Робертом Дауни младшим - 8,2%
  5. «Игры разума» с Расселом Кроу - 7,6%.

Причем первые две картины больше вдохновляли маркетологов, рекламистов и пиарщиков, а последние две - специалистов IT-сферы.

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Среди отечественных кинолент лидерами стали «Экипаж» Александра Митты (6,2%), «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая (6,2%) и «Человек с бульвара Капуцинов» Аллы Суриковой (4,8%).

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