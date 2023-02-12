Самым вдохновляющим на выбор будущей профессии фильмом для россиян стал «Волк с Уолл-стрит»

Почти треть россиян – 28% - выбрали свою будущую профессию под впечатлениями от просмотренных фильмов. И только 39% участников проведенного опроса не находят связи между своей работой и увиденным ими кино.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное исследование телеканала Cinema и портала HeadHunter. В материале также приводятся конкретные фильмы, которые чаще всего влияли на выбор профессии россиян. И «Иван Васильевич» занимает в нем далеко не первое место.

«Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо - 12,4% опрошенных; «Дьявол носит Prada» с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй - 10,7%; «Адвокат дьявола» с Киану Ривзом и Алем Пачино - 9,9%; «Железный человек» с Робертом Дауни младшим - 8,2% «Игры разума» с Расселом Кроу - 7,6%.

Причем первые две картины больше вдохновляли маркетологов, рекламистов и пиарщиков, а последние две - специалистов IT-сферы.