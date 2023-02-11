Вин Дизель снимет четвертый фильм про Риддика

Новость для тех, кто помнит, что Вин Дизель играл не только Доминика Торетто и Грута. 55-летний актер возвращается в фантастическую франшизу про Риддика. Они снимет четвертый фильм о космическом герое под названием «Риддик: Фурия».

Как передает издание Variety, в четвертой части главный герой франшизы наконец-то вернется на свою родную планету (собственно, Фурию), которую он почти не помнит. Он боится, что его дом разрушен, но живых собратьев все-таки находит. И присоединяется к их борьбе против нового врага. Зрители наконец поймут, кто такой Риддик, и почему у него необычные глаза.

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