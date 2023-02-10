Песок не сыплется: Харрисон Форд рассказал, что он вычеркнул из сценария пятого «Индианы Джонса»

Летом в Америке на экраны выйдет фильм «Индиана Джонс и Часы судьбы» — пятая часть приключений известного археолога, в которой главный герой, мягко говоря, уже староват.

В новом интервью 80-летний исполнитель главной роли Харрисон Форд рассказал, что он вычеркнул из первоначального сценария фильма. И это были многочисленные шутки про старость.

«В сценарии было много стариковских шуток. Мы их все выкинули, — цитирует Форда издание The Hollywood Reporter. — Я скорее создам поведение, которое является шуткой о возрасте, чем буду говорить об этом».

Вместо того чтобы говорить о своей старости, Харрисон хочет, чтобы зрители увидели ее в действии. И Индиана Джонс дает в новом фильме жару (даже судя по трейлеру), а затем останавливается и говорит: «Что я, черт возьми, здесь делаю?»