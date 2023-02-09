Disney готовит продолжения «Холодного сердца», «Истории игрушек» и «Зверополиса»

Продолжения популярных анимационных франшиз «Холодное сердце», «История игрушек» и «Зверополис» уже находятся в разработке киностудии Disney. Об этом заявил гендиректор компании Боб Айгер в новом отчете о прибылях и убытках американского медиагиганта.

«Скоро у нас будет больше информации об этих постановках, но это отличный пример того, как мы опираемся на наши непревзойденные бренды и франшизы», — цитирует управленца издание Deadline.

Эта новость последовала за некоторыми неприятными сообщениями. Например, об урезании расходов Disney на 5,5 миллиарда долларов и сокращении 7000 рабочих мест.