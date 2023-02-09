Disney готовит продолжения «Холодного сердца», «Истории игрушек» и «Зверополиса»

Продолжения популярных анимационных франшиз «Холодное сердце», «История игрушек» и «Зверополис» уже находятся в разработке киностудии Disney. Об этом заявил гендиректор компании Боб Айгер в новом отчете о прибылях и убытках американского медиагиганта.
«Скоро у нас будет больше информации об этих постановках, но это отличный пример того, как мы опираемся на наши непревзойденные бренды и франшизы», — цитирует управленца издание Deadline.
Эта новость последовала за некоторыми неприятными сообщениями. Например, об урезании расходов Disney на 5,5 миллиарда долларов и сокращении 7000 рабочих мест.
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Издание отмечает, что популярные франшизы приносят в прокате умопомрачительный доход: «Холодное сердце – 2» заработало 1,45 миллиарда долларов в 2019-м, «История игрушек – 4» — 1,07 миллиарда в том же году, а «Зверополис» — 1,02 миллиарда в 2016-м. В то время, как новые истории отбивают кассу достаточно скромно: «Странный мир» 2022-го собрал в кино менее 74 миллионов долларов, а нашумевший «Энканто» 2021-го — чуть более 256 миллионов. Так что ждите возвращения старых добрых анимационных хитов.