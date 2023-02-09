Драма «Больше, чем никогда» и другие премьеры недели

«Больше, чем никогда» (оригинальное название - Plus que jamais), 2022, Франция - Норвегия, драма.

Режиссер: Эмили Атеф. В ролях: Вики Крипс, Гаспар Ульель и др.

В российском прокате с 9 февраля.

Врачи ставят 33-летней француженке Элен страшный диагноз - редкая форма рака легких. Любящий муж Маттьё пытается всячески приободрить жену, друзья пары тоже стараются изо всех сил, но Элен активность окружающих не столько воодушевляет, сколько раздражает. В сети она натыкается на блог мужчины, живущего в Норвегии и также страдающего неизлечимой болезнью. Скрываясь за лаконичным псевдонимом Мистер, он весьма ярко и даже с юмором описывает свое состояние.

Между Элен и Мистером завязывается переписка, лейтмотив которой прост: как же достали все эти здоровые люди со своей поддержкой: мол, будь сильной, борись, не сдавайся! Общаясь с норвежским товарищем по несчастью, Элен осознает, что никто, даже любимый супруг, не в состоянии ее понять. И что если она и найдет где-нибудь столь нужное ей понимание, то это будет только Норвегия и общество Мистера. Женщина садится в поезд и катит через пол-Европы навстречу новой жизни, пусть медики и не обещают этой жизни быть долгой.

Очередная неспешная европейская драма, появляющаяся в официальном российском прокате, вновь заставляет говорить о принципиально разных подходах к освещению одних и тех же проблем кинематографистами Старого и Нового Света. Нетрудно догадаться, что в американской версии подобной истории чаще всего звучали бы именно те слова, которые героиню так раздражают: держись, борись, не сдавайся! И она, конечно же, так бы и поступила - держалась, боролась и в финале обязательно победила.

Европейцы предлагают чуть менее духоподъемный, но гораздо более вменяемый вариант развития событий, намекающий на то, что бескомпромиссная борьба, возможно, не лучший выход в такой ситуации. Да, кто-то готов сражаться до победного конца, а кому-то надо просто рвануть на край света и найти там если не полное исцеление, то хотя бы душевный покой, который в определенных обстоятельствах гораздо важнее, чем банальности в духе «держись, борись, не сдавайся».

«Знакомство родителей» (оригинальное название - Maybe I Do), 2023, США, комедия.