Как изображают наших соотечественников в зарубежном кино

Случай на орбите
Фото: кадр из фильма
Иногда сценаристов подводит даже не страсть к разнообразию цветовой палитры, а тяга налепить как можно больше ярлыков на русского героя. Спасателей мира в голливудском блокбастере «Армагеддон» на космической станции встретил пьянющий дежурный техник Лев Андропов - бомжеватого вида мужик в тельняшке, ушанке с кокардой и футболке «СССР». Неполадки приборов в космосе он устраняет, молотя по ним разводным ключом. Ну, вы знаете, эти русские космонавты...
Наша Раша
Фото: кадр из фильма
Даже в пародийном боевике «Пипец-2» не обошлось без русских. Напоминающая жительницу Бурятии Екатерина Дубровски, она же Mother Russia, конечно, бывший агент КГБ (это само по себе уже высшая степень опасности и отмороженности в понимании американских сценаристов). Ее держали в тюрьме, пока она не съела соседку по камере.
А потом начали использовать как машину для убийства. Физически неуязвимая, Mother Russia ломала двери авто, тягала тяжести и уворачивалась от любых ударов. Видимо, в знак памяти о родине на костюме носила эмблему СССР, хотя действие картины происходило в 2010-х, а Союз распался в 1991-м. Сыграла героиню Ольга Куркулина - израильская культуристка советского происхождения (родилась в Узбекской ССР).
Ростов-на-Конго
Фото: соцсети
Другой относительно свежий пример сценарного веселья - князь Ростов из британского комедийного сериала «Великая». Русского дворянина сыграл огромный бородатый британец с африканскими корнями Абрахам Попула (на фото слева). Русскоязычная аудитория долго потешалась над таким кастингом. Его прозвали князем Ростовым из Ростова-на-Конго и предложили сценаристам в продолжении проекта раскрыть нетрадиционную сексуальную ориентацию героя.
Чем в художественном смысле выиграет черный граф Ростов у белого, понять никто не смог. Попула был не одинок при дворе Екатерины Великой. Еще в сериале фигурирует некто граф Аркадий (видимо, английские сценаристы не особо разбираются, где у русских обозначается имя, а где фамилия), которого сыграл Байо Гбадамоси (на фото справа), выходец из Нигерии. Роль светлейшего князя, доблестного офицера Григория Орлова исполнил Саша Дхаван - актер индийского происхождения.
Афроновгородцы
Фото: кадр из фильма
Один из свежайших примеров - темнокожие новгородцы, которые смутили российских зрителей второго сезона сериала «Викинги: Вальгала» (Netflix). Там, кто не смотрел, вдруг объявились африканцы, вольготно чувствующие себя на Новгородской земле. Это что вообще такое?!
«Знакомьтесь, это типичный викинг из древнего Новгорода, - написал в телеграм-канале губернатор Новгородской области Андрей Никитин, снабдив пост кадром из сериала. - Надо будет этим кинодеятелям как-нибудь передать пару книжек по нашей истории».
Авторы объяснили просто: крепкий темнокожий мужчина - из Константинополя, а к викингам, орудующим в районе Новгорода, поступил на службу. Но это еще не все. По сюжету в тех краях встретились мусульманка, которая пишет книги, африканский боец-рукопашник и два викинга (звучит как начало анекдота), побывавших в новгородском опиумном притоне. Взяв из тюрьмы слепого половца в качестве проводника, они отправляются с караваном в Константинополь по замерзшей реке.
Красный страж
Фото: кадр из фильма
Еще один русский герой из вселенной комиксов - Алексей Шестаков, приемный отец Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон) из небезызвестной франшизы Marvel «Мстители» и спин-оффа «Черная вдова». Его называют Красный страж. Идеологическая окраска подчеркивается в названии героя. Он и правда повернут на коммунизме. Уверяет, что цель его жизни - служить «партии-маме», держит полный чулан оружия, непримирим к врагам.
Он отталкивающе толстый, сальный, волосатый и, когда надевает красный костюм, похож на героя БДСМ-фильмов, а не супергероя. Шестаков цитирует «Интернационал» и разговаривает репликами с партсобрания: «Капитан Америка - мой главный антагонист в этом мире геополитической борьбы». Есть сцены и с водкой, и с погоней на танках.Фото: кадры из фильмов.
Однажды в деревне
Фото: кадр из фильма
Британский сериал «Убивая Еву» показывает противостояние разведчицы и маньячки Вилланель. Не обходится без жуткого прошлого главной героини. Мы видим «русскую деревушку»: солнце, горы, двухэтажные домики. По выходным русские веселятся на «фестивале».
Девушка одного из героев Юля (белорусская актриса Наталья Булыня) отстреливает из пистолета левой рукой головы картонным животным в тире, правой листая телефон. Переодетые в бабушек мужики носятся наперегонки с коромыслами и ведрами воды. Крестьяне в солнечных очках аплодируют, над их головами растянуты ленточки с флажками. Словом, все так и происходит где-нибудь в Новгородской области.