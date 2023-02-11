Как изображают наших соотечественников в зарубежном кино

Даже в пародийном боевике «Пипец-2» не обошлось без русских. Напоминающая жительницу Бурятии Екатерина Дубровски, она же Mother Russia, конечно, бывший агент КГБ (это само по себе уже высшая степень опасности и отмороженности в понимании американских сценаристов). Ее держали в тюрьме, пока она не съела соседку по камере.

А потом начали использовать как машину для убийства. Физически неуязвимая, Mother Russia ломала двери авто, тягала тяжести и уворачивалась от любых ударов. Видимо, в знак памяти о родине на костюме носила эмблему СССР, хотя действие картины происходило в 2010-х, а Союз распался в 1991-м. Сыграла героиню Ольга Куркулина - израильская культуристка советского происхождения (родилась в Узбекской ССР).

Ростов-на-Конго