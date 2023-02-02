Сарик Андреасян снимет фильм о приключениях Дяди Федора в Простоквашино

1 февраля режиссер Сарик Андреасян сообщил в социальной сети об успешной покупке прав на экранизацию книги Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». По словам постановщика, процесс шел несколько месяцев.
«Хотел бы сказать большое спасибо Елене Борисовне Успенской за доверие! — отметил Андреасян. — Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях Дяди Федора в Простоквашино быть. Уже в следующем годы мы приступим к съемкам!»
Режиссер обещал не подвести ожидания детей и взрослых.
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Очевидно, делается ставка на картину в стиле вышедшей недавно семейной комедии «Чебурашка», тоже снятой по мотивам произведений Успенского. Этот фильм стал самым кассовым кинорелизом за всю историю российского проката. Его сборы превысили 5 миллиардов рублей.